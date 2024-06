Os quartzos que não podem faltar na sua bolsa para atrair sorte e abundância

De acordo com alguns especialistas, algumas pedras têm o poder de mudar as nossas vidas, afastando as más energias e promovendo a abundância.

ANÚNCIO

E como detalhado pelo site Nueva Mujer, 6 quartzos não podem faltar na sua bolsa, já que trazem muita sorte e abundância. Confira:

Quartzo transparente

Este quartzo ativa energias e por isso é muito utilizado para pensar ou meditar. É ideal para atrair ou manifestar abundância e prosperidade em sua vida. Se você guardá-lo na bolsa com as melhores intenções, não lhe faltará dinheiro.

Pedra Aventurina Azul

É uma pedra que proporciona uma boa relação com o dinheiro. Você terá uma estabilidade econômica correta e seus lucros serão cada vez maiores.

Pedra Malaquita

ANÚNCIO

Sua energia abre caminhos financeiros e atrai abundância imediatamente. Além disso, é perfeito para eliminar energias ruins e atrair dinheiro.

Pedra Citrina

Também chamado de quartzo amarelo, desbloqueia energias ruins que atrapalham o dinheiro. É perfeito para atrair riqueza e afastar a inveja.

Quartzo verde

Está associado ao dinheiro e à abundância devido à sua cor verde. Tê-lo na bolsa ajuda a alcançar a prosperidade e a aumentar os lucros.

Quartzo olho de tigre

Ainda de acordo com as informações, esta pedra também atrai abundância e dinheiro. É muito bom ter na bolsa na hora de abrir um negócio, procurar emprego ou pedir aumento.

Com informações do site Nueva Mujer