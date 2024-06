O que é o tubi dominicano que Rihanna popularizou: como usá-lo com estilo

A cantora Rihanna sempre foi conhecida por ser muito irreverente e usa a sua forma de vestir para transmitir toda a segurança que sempre a caracterizou, por isso, sem se importar com o que os outros dirão, ela se atreveu a usar um penteado dominicano popular como parte do seu look glamoroso. Trata-se do tubi, algo que as mulheres deste país usam o tempo todo.

As mulheres desta ilha caribenha nunca usariam o tubi como penteado, muito menos para sair para um lugar luxuoso, como fez Rihanna, que compareceu a um jantar em um restaurante de prestígio em Nova York. Recentemente, a artista nascida em Barbados foi vista saindo de um local com um casaco oversize de estampa de zebra, muito ao estilo mob wife. Ela completou o look com sapatos de salto alto pontiagudos pretos.

No entanto, o que chamou a atenção foi o cabelo. Ela o usava preso. Este estava perfeitamente arrumado ao redor de sua cabeça e era segurado por grampos incrustados com cristais, que impediam que as mechas de cabelo se soltassem e, além disso, lhe conferiam elegância. Era o tubi.

O ‘tubi’ dominicano é um método popular nesse país e em outras partes do Caribe, usado pelas mulheres para alisar e manter o cabelo liso sem o uso de calor. Essa técnica é especialmente apreciada por sua capacidade de preservar a saúde do cabelo e manter o alisamento por mais tempo.

No entanto, ao contrário de RiRi, este é usado enquanto se fazem tarefas domésticas ou para dormir, e não é usado como penteado, pois quem o usar em público é visto como uma mulher com pouco sentido de moda, a menos que seja a intérprete ‘Diamonds’.

O tubi tem suas raízes na cultura caribenha e tem sido praticado por gerações. Surgiu como uma maneira de manter o cabelo liso e gerenciável em climas úmidos e quentes, onde o frizz e a umidade podem arruinar rapidamente um penteado.

Com o tempo, tornou-se um ritual de beleza comum para muitas mulheres, não apenas na República Dominicana, mas também em outras comunidades latinas, como na Venezuela, onde em muitas partes é conhecido como ‘la vuelta’. Ao soltar o tubi, o cabelo fica liso, brilhante e fácil de manejar.

Como fazer o tubi dominicano

O processo de fazê-lo é simples, mas requer prática para aperfeiçoá-lo. É necessário ter o cabelo limpo. Quando estiver seco ou depois de alisá-lo com calor, você deve escová-lo suavemente para eliminar qualquer emaranhado. Em seguida, pegue a seção de cabelo e comece a enrolá-la ao redor da cabeça, seguindo a forma do crânio.

Prenda o cabelo no lugar com grampos ou presilhas planas. É essencial que os grampos estejam bem fixados, mas sem apertar muito para evitar marcas no cabelo. Geralmente, divide-se em três grandes partes. Depois de prender todo o cabelo, cubra a cabeça com uma touca de seda ou cetim para proteger o penteado enquanto dorme ou se move pela casa.

Depois de manter o tubi durante toda a noite, desenrole cuidadosamente o seu cabelo. Deverá estar macio e liso, pronto para usar solto. Muitas mulheres aproveitam a suavidade e o brilho do cabelo pós-tubi para adicionar acessórios como tiaras, lenços ou presilhas decorativas.

Não é necessário fazer o ‘tubi’ todos os dias. Dependendo do seu tipo de cabelo, você pode fazê-lo a cada poucos dias para manter o estilo. Se deseja usá-lo com estilo, opte por presilhas com pedrarias ou por um gorro elegante. Será que Rihanna vai impor a moda de usar o ‘tubi’ com elegância em qualquer lugar?