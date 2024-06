O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Leão – Carta 12 de espadas

Uma situação em sua vida exigirá autoridade e maturidade. Pessoas mais maduras podem chegar. Questões judiciais sendo resolvidas. Comunicação sobre algo importante.

Virgem – Carta Ás de Paus

Novidades que marcam o início de algo importante na vida, sendo um trabalho ou relacionamento. Nascimento e fertilidade em alta que pode causar gravidez desejada ou não desejada

Libra – Carta 10 de paus

Uma pessoa que pode ser do signo de Áries, Leão ou Sagitário entra em sua vida. Novas conexões e mudanças que podem acontecer no lar. Deslocamento. Lugares que envolvem campo. Alguém com grande foco no trabalho o surpreende.

Escorpião – Carta 4 de Paus

Desejos são realizados e relacionamentos nascem ou reascendem a chama da paixão. A felicidade se ativará. É importante manter uma atitude positiva diante da vida para atrair o melhor.