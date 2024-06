Saias e vestidos bubble, a nova tendência que destaca seus looks e te deixa muito original

Lembra-se da princesa Diana nos anos 80 usando roupas volumosas e chamativas? Bem, em 2024, as saias e vestidos balão estão de volta ao seu guarda-roupa para resgatar essa antiga tendência e fazer de você a protagonista onde quer que vá.

Foi surpreendente para muitos ver o retorno desta silhueta particular, no entanto, apenas algumas se darão a oportunidade de sair da zona de conforto, pois o movimento e o drama em cada passo são característicos.

“As saias e vestidos bubble são caracterizados pelo seu volume em forma de balão (daí o seu nome) e nos últimos meses têm vindo a surgir gradualmente num renascimento bastante literal do ano de 2010, quando tiveram muito sucesso, sendo usados por celebridades como Alexa Chung, Zooey Deschanel ou Lana del Rey,” descreve a Vogue.

Como usar saias e vestidos bolha?

Bem, se você quer ser mais uma das que estão experimentando, deve escolher aquela que melhor se adapte a você e à ocasião, dependendo do seu tipo de corpo.

Uma mini-saia sempre será mais recomendada do que uma maxi, neste caso, pois fará suas pernas parecerem muito mais atraentes e não adicionará muito volume que nos faça parecer desproporcionadas ou visualmente mais largas.

A mesma fonte afirma que os acessórios são de grande importância, as peças básicas são a chave ao usar saias e vestidos bubble, especialmente se forem lisos e em cores neutras, para gerar um equilíbrio visual correto que evite que pareças fantasiada.

Neste caso, menos é mais e os visuais monocromáticos terão muito a ver com a equação para que pareças mais alta e estilizada do que já é, com um toque sóbrio de glamour.