O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Cansaço

O êxito e a liberdade devem andar juntos. Não adianta chegar a um objetivo sem força alguma para desfrutar. Aprenda a equilibrar seus esforços, lutar pelo que vale a pena de verdade e estar presente em sua jornada, de braços abertos para celebrar as vitórias de cada dia. Não use toda a sua energia para fazer as máquinas funcionarem, dedique-se a si também.

Capricórnio - Carta da Abundância

A vida precisa ser celebrada também, pois assim se descobre as coisas boas que fazem ela valer a pena cada vida. Viagens e novas informações podem surgir, como também movimentos. No entanto, é preciso ter disposição para abraçar as oportunidades e aprender, permitindo que algumas dores sejam curadas definitivamente e novas esperanças toquem seu coração.

Aquário – Carta do Relâmpago

Todos passam por momentos importantes de quebra de padrões e mudanças intensas. Lembre-se que nada na vida ficará intacto para sempre e muita coisa pode se mudar completamente. É importante ter coragem para se dar conta da realidade e dos medos, pois só assim é possível superar e se permitir renascer das cinzas.

Peixes – Carta da Existência

A vida é uma maré de acontecimentos e mudanças que nem sempre depende de você. É importante compreender todo o universo ao redor e ser mais receptivo com certas transformações que podem chegar de surpresa. Por mais desconfortável que seja, é preciso aceitar algumas rupturas e finais para que o novo venha para renascer.