O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta dos Amantes

O coração e a vida sentimental já não serão mais os mesmos, pois passarão por mudanças importantes que tendem a romper com padrões que já não servem mais. É natural sentir tristeza e medo, mas não se deve ficar paralisado diante da possibilidade de transformar sua vida, pois o êxito o está esperando no fim desse trajeto.

Virgem – Carta do Silêncio

Chegou a hora de deixar de olhar e pensar tanto no outro, parando de projetar aquilo que é seu ou a sua energia em algo que não o pertence. Você tem apenas a sua mente, coração e consciência, isso não pode ser mais negado. É um momento de olhar para dentro e desenvolver suas percepções sobre si e a própria consciência, seja por meio da meditação, intuição ou espiritualidade. O trabalho feito por você para você será o que refletirá e dará as respostas procuradas.

Libra– Carta das Vidas Passadas

Momento de compreender como as vivencias, pessoas e o passado trouxe sabedoria, mas também se permitir cortar os laços de dependência para poder ser livre. Por mais que tenha acontecido muita coisa, só você pode voar para fora da gaiola que o prende e começar uma jornada de aprendizagem, liberdade e evolução nova. É um chamado para o desapego!

Escorpião – Carta do Estresse

Momento de não andar na corda bamba do estresse e sobrecarga achando que uma hora ou outra essa bomba não irá estourar e ferir alguém, seja você ou os outros. Lembre-se que ninguém consegue a tranquilidade ao assumir todas as responsabilidades e muitas pessoas podem exigir o contrário de você apenas para prejudicá-lo assim que as crises chegarem. É importante descansar e saber definir suas prioridades e responsabilidades sem esquecer a dos outros.