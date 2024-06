Dança entre Júpiter e Mercúrio atrai boa sorte para 5 signos

No próximo dia 4 de junho, a abóbada celestial se enfeitará para um fenômeno astronômico que atrairá as melhores vibrações para o Universo, a dança celestial entre os planetas Júpiter e Mercúrio. A prosperidade e a boa sorte em todas as áreas da vida estarão no auge para os signos de Touro, Gêmeos, Libra, Capricórnio e Peixes.

ANÚNCIO

Touro

Você está nessa energia de mudança que é necessária para fazer avançar projetos que você achava perdidos. Nada disso, o sol brilha para você e você estará no momento de aceitação que permitirá que tome decisões e dê o passo para que tudo esteja a seu favor. Haverá momentos em que você se sentirá sobrecarregado de trabalho, mas você sabe que é necessário porque os frutos estarão em suas mãos.

Gêmeos

O Sol está em sua casa e os planetas estão a seus pés, então é o seu momento de avançar com sucesso em tudo o que se propor. Uma nova oportunidade vai chegar até você e você terá que tomar uma decisão, difícil, mas com as melhores perspectivas para avançar e progredir. Não dê ouvidos aos boatos e às fofocas, isso não pode de forma alguma impedir seu passo vertiginoso em direção à prosperidade.

Libra

Tudo está correndo como você esperava e isso deve-se a você ter vencido o medo e tido coragem de dar o passo para fazer avançar os projetos. Agora, é hora de se manter firme e de evitar a todo o custo que as coisas desmoronem devido às más energias dos outros. Você é uma pessoa muito lutadora, muito constante e, apesar de ser um signo de ar, um pouco disperso, as pessoas confiam cegamente em alguém como você para prosperar. Por isso, siga em frente.

Capricórnio

Em você, a atitude positiva sempre é vencedora e é isso que está acontecendo neste momento, você está triunfando, sendo bem-sucedido, tudo o que você se propõe está indo muito bem. Com esses caminhos abertos, às vezes o ego se apodera do seu coração, mas cuidado, pois você nunca pode perder a generosidade e a nobreza que o caracterizam e que marcam sua liderança e respeito pelos outros.

Peixes

Você tem tido uma carreira cheia de obstáculos, mas chegou o seu momento de brilhar, de receber o reconhecimento que tanto merece por sua luta e perseverança, apesar dos momentos difíceis que em algum momento fizeram você fraquejar. Agora, você já aprendeu a lição e está seguindo firmemente em direção à prosperidade e ao sucesso. É um mês carregado de muito boas energias positivas para você e deve aproveitá-las para alcançar voos mais altos.