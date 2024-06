As revelações desta primeira segunda do mês para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Áries – Justiça

De 21 de março a 19 de abril

Aquela mudança de emprego que você esperava acontecerá nos próximos dias e será o início de uma semana de crescimento profissional.

Touro – O Sol

De 20 de abril a 20 de maio

O tarot desta semana revela algo importante: Um período de prosperidade e alegria em todos os sentidos está chegando.

ANÚNCIO

Gêmeos – A Torre

De 21 de maio a 20 de junho

Você ficará inquieto porque busca se sentir livre e sem amarras, depois de passar muito tempo preso a algo que estava te machucando muito.

Câncer – O Mundo

De 21 de junho a 22 de julho

Boas notícias farão você se mobilizar e deixar para trás tudo o que não lhe permitiu avançar, revela o tarot nesta semana.

Leão – A Roda da Fortuna

De 23 de julho a 22 de agosto

Este é o alerta do tarot para a primeira semana de junho: Nem toda pessoa é o que parece e é preciso ter muito cuidado.

Virgem - os amantes

De 23 de agosto a 22 de setembro

Seu relacionamento, que passou por momentos muito difíceis, se consolidará na medida em que você renovar a confiança.

Texto com informações do site Nueva Mujer