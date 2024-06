5 perfumes que nenhuma mulher com mais de 50 anos deve usar: eles te envelhecem

O perfume é um dos elementos mais importantes para a mulher. Ter uma fragrância que te caracterize e, além disso, te faça sentir rejuvenescida e atraente não é tarefa fácil.

ANÚNCIO

Existem perfumes que têm a capacidade de conectá-lo diretamente com o mundo das emoções e memórias.

Além disso, nos ajuda a nos sentirmos mais jovens e revitalizadas, mas também existem fragrâncias que nos fazem parecer mais maduras e elegantes, podendo envelhecer a imagem em certa idade.

Como reconhecer as que envelhecem

De acordo com os especialistas, os perfumes clássicos são fragrâncias que costumam ter uma projeção mais notável e uma maior longevidade, o que pode contribuir para uma percepção de maior maturidade e sofisticação.

Estas fragrâncias costumam ser mais complexas e evoluem ao longo das horas, revelando diferentes facetas à medida que secam na pele. Esses perfumes envelhecidos geralmente contêm notas mais profundas, ricas e complexas.

Amadeirados: sândalo, cedro, vetiver, patchouli.

sândalo, cedro, vetiver, patchouli. Orientais: âmbar, incenso, mirra, baunilha, especiarias exóticas.

âmbar, incenso, mirra, baunilha, especiarias exóticas. Couro: notas de couro, tabaco, musgo de carvalho.

notas de couro, tabaco, musgo de carvalho. Flores opulentas: rosa, jasmim, ylang-ylang em concentrações intensas.

rosa, jasmim, ylang-ylang em concentrações intensas. Gourmand: caramelo, chocolate, mel, praliné.

caramelo, chocolate, mel, praliné. Misturadas: almíscar, fava tonka, almíscar.

almíscar, fava tonka, almíscar. Chipre: combinações de cítricos, musgo de carvalho, bergamota, patchouli.

Godness Burberry

Esta fragrância gourmand baseada em baunilha em todas as suas notas também contém notas de cacau, gengibre e lavanda.

Valentino Donna Born In Roma

É um perfume oriental opulento e feminino, com uma delicada fragrância de jasmim sambac nas notas de saída, um coração amadeirado de cashmeran e um fundo de baunilha bourbon com um toque defumado.

ANÚNCIO

Ombré Leather (2018) Tom Ford

Couro floral e especiarias frescas são os protagonistas desta fragrância unissex com notas quentes e picantes. Cardamomo, couro, jasmim sambac, âmbar, musgo e patchouli são suas notas.

Lovefest Burning Cherry | 48 Eau de Parfum Kayali Fragrances

Com notas de saída frutadas como bergamota, framboesa e cereja preta, esta fragrância oriental amadeirada possui toques de pralinê caramelizado que contrastam com as notas defumadas e terrosas de pau-santo, madeira de guáiaco e patchouli.

Narciso Rodriguez for Her Eau de Parfum

Com coração almíscarado e ambarado, esta fragrância sofisticada tem notas de saída florais e frutadas e um fundo sensual de vetiver, baunilha e patchouli.