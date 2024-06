3 tendências de maquiagem que terão sucesso neste verão de 2024: os ‘grungy eyes’ vão arrasar

Embora nova temporada ainda não tenha chegado, as tendências de maquiagem já foram identificadas por maquiadores especialistas ao redor do mundo.

Embora esta época se destaque por usar poucos produtos no rosto, a maquiagem para esta temporada terá algo para todos os estilos: desde tendências minimalistas até modas audaciosas.

A seguir, apresentamos três das principais tendências de maquiagem para 2024, de acordo com as previsões de famosos make up artists em uma entrevista para a revista Byrdie.

Sombras de olhos grungy

Durante a próxima estação, usar os olhos grungy - ou seja, maquiados com sombras pretas, azuis ou verdes em um acabamento esfumaçado - como no final dos anos 70 e início dos anos 80 estará muito na moda.

A maquiadora de celebridades Renée Loiz explicou à revista mencionada anteriormente que se trata de “sombras de olhos grunge e gráficos que são ousados, esfumados e bagunçados”.

Olhos grungy estarão muito na moda | Instagram (Instagram)

Lábios "manchados" em tons de baga

Também nesta temporada será muito elegante exibir lábios tingidos de frutas silvestres. O maquiador das celebridades Kasey Spickard explicou essa nova tendência em uma entrevista para a mídia.

“Já tínhamos visto os tons de morango e tomate, mas eram mais da família dos vermelhos. Estou vendo essa mudança para lábios e bochechas em tons de frutas silvestres com nuances roxas,” observou.

“Os lábios manchados continuarão a ser tendência. É uma aplicação bastante simples e pode ser usada com qualquer look de maquiagem”, acrescentou Spickard.

De acordo com o especialista, o resultado é alcançado com tintas para lábios e bochechas. "Os lábios difusos ou suaves começam aplicando o corante no centro dos lábios e difundindo-o para fora".

Lábios manchados de frutas vermelhas são obtidos com tons de lábios e bochechas | Instagram (Instagram)

As sobrancelhas emplumadas ou feathered

Nesta época, também reinarão as sobrancelhas com um acabamento mais natural. “É a era das sobrancelhas naturais e, como estilista de sobrancelhas naturais, estou aqui para isso!”, disse a especialista Robin Evans.

“Já não preenchemos as sobrancelhas com cosméticos coloridos, principalmente no verão, mas sim nos concentramos em um estilo e um look de sobrancelhas saudável, fofinho, plumoso, multidimensional e minimalista”, apontou.

Da mesma forma, a maquiadora profissional Jonet Williamson destacou que as sobrancelhas ousadas deixaram de ser usadas para dar lugar a sobrancelhas mais emplumadas com a pele visível.

Por isso, os lápis de sobrancelha substituirão as pomadas. Os especialistas aconselham usar uma tonalidade mais clara que a cor original para obter um acabamento realmente perfeito e natural.