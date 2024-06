Se o seu parceiro tem esses comportamentos, é porque está manipulando você: identifique e pare com isso

Às vezes ignoramos os ‘sinais vermelhos’, mas desta forma você pode aprender a identificar comportamentos com os quais seu parceiro está te manipulando e talvez você nem tenha percebido. Seja por descuido, por normalizar as coisas ou por omissão própria para não perder a pessoa amada, lembre-se de que nenhuma delas são desculpas válidas para permitir que abusem de você.

Sob nenhum contexto, a manipulação deve ser permitida em um relacionamento, pois causa angústia, estresse, ansiedade, além de refletir falta de empatia e consideração por parte de quem supostamente te ama e respeita sua liberdade, limites e necessidades.

Comportamentos que indicam que o seu parceiro está manipulando você

De acordo com Cuídate Plus, uma das principais armas que essas pessoas usam é jogar na sua cara tudo o que fazem por você, incluindo esforços e sacrifícios que inicialmente pareciam desinteressados.

Da mesma forma, também se enquadra nessa categoria quando te lembra de um momento ruim deles para se fazer de vítima e assim não assumir sua responsabilidade, ou ainda, te forçar a fazer coisas que eles desejam. Por exemplo, te fazer parar de falar com alguém que os deixa com ciúmes porque no passado sofreram uma traição.

Uma das grandes condutas que indicam que seu parceiro está te manipulando é fazer com que você assuma a responsabilidade por suas emoções, o que é injusto e também insalubre, pois não podemos regular nossas emoções através dos outros. Esta é uma responsabilidade individual que demonstra inteligência emocional.

Manifesta-se em frases como “fiquei chateado com algo que você fez” e não consegue se acalmar ou buscar a reconciliação contigo até que você ceda. Na verdade, pode-se dizer que é você quem sempre cede e se adapta às suas diretrizes, necessidades, expectativas e desejos, sem que isso seja recíproco.