Perfumes contratipos que NÃO PARECEM os originais, mas que são TÃO BOM QUANTO

Um perfume contratipo é aquele que se inspira em uma outra fragrância mais famosa, e que, geralmente, trazem uma composição de notas bem próximas, mas possuem um melhor custo-benefício.

Contudo, nem todos estes perfumes contratipos possuem um cheiro tão próximo assim do original, e, de acordo com o canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, 3 fragrâncias a seguir não se parecem com aqueles que foram inspirados, porém são tão bom quanto. Ficou curioso? Então Confira!

Turma da Mônica Cebolinha - Jequiti

Inspirado em Acua di Gio - Giorgio Armani

Ambos são aquáticos e ideais para o calor, mas segundo o youtuber apresentador do canal, a semelhança só fica por aí. A fragrância do Cebolinha ficou famosa como meme na internet, mas muitos homens caíram no gosto e alegam que possui um aroma muito bom.

As notas de topo são Limão, Notas Aquosas e Bergamota. As notas de coração são Tagetes, Pêssego e Sândalo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Âmbar e Almíscar.

Malbec X - O Boticário

Inspirado em CH Men Prive - Carolina Herrera

Malbec X, de O Boticário, seria inspirado em CH Men Privé? Não para o especialista em perfumes. Mesmo assim, esta fragrância nacional é potente e traz um toque quente e de couro. A diferença também está na proposta: enquanto o importado de Carolina Herrera é indicado para dias quentes, o perfume de O Boticário se encaixa melhor em temperaturas mais baixas.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Benjoim, Cardamomo e Fator X. As notas de fundo são Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli.

Hadielixir - Pocket Parfum

Inspirado em Sauvage Elixir - Dior

Diferentemente da fragrância Hadi tradicional, Hadielixir não traz semelhanças com o perfume importado no primeiro momento, contudo, os aromas começam a ficar bem próximos quando evolui para outras notas.

As Notas de topo são Canela, Toranja, Noz-moscada e Cardamomo. No coração traz Essência de lavanda de Nyons e as notas de fundo são Sândalo, Vetiver do Haiti, Alcaçuz, Âmbar e Patchouli.