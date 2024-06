As revelações deste primeiro domingo do mês para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste primeiro domingo do mês, 2 de junho, para os signos deÁries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

Este é o mês ideal para viajar com o seu parceiro e desfrutar de merecidos dias de descanso. Também é um bom momento para resolver questões relacionadas a imóveis ou veículos.

Touro

Você terá a oportunidade de fechar novos contratos, mas lembre-se que deverá analisar cuidadosamente cada decisão. Quanto ao amor, a recomendação é que você pare de procurar aquela pessoa que não te valoriza.

Gêmeos

O tarot alerta que você receberá novas propostas de trabalho e seus próprios projetos de negócios. Analise cada oferta cuidadosamente antes de tomar uma decisão. Confie na sua intuição, mas não se deixe levar apenas por ela.

Câncer

Será um mês de abundância e realizações pessoais. Cuidado com o mau-olhado e a inveja. Não compartilhe seus planos e conquistas com todos. Se vocês estão em um relacionamento, apesar dos maus momentos dos últimos meses, vocês conseguirão superar obstáculos e permanecer juntos.

Leão

É um bom momento para mudar de emprego ou iniciar seu próprio negócio. No amor, evite ser teimoso e deixe seus sentimentos fluírem. Se você for solteiro, poderá encontrar seu parceiro ideal de Sagitário ou Áries.

Virgem

O tarot alerta que é hora de se preparar para a melhor época do ano. Você terá muita energia e será capaz de realizar tudo o que pretende. Não hesite em fazer as mudanças necessárias em sua vida pessoal.

Com informações do site El Espectador