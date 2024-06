Maquiagem para festa junina: confira dicas para arrasar na make!

A época de festas juninas está para começar e chegou a hora de tirar as roupas típicas do armário e se preparar para curtir as quermesses e quadrilhas em todo Brasil. Para completar o visual, uma maquiagem divertida e repleta de cores pode fazer toda a diferença.

Está em dúvida sobre como se maquiar para curtir uma festa junina cheia de estilo? Separamos algumas dicas em um passo a passo para montar um visual alegre e divertido que combina várias tendências do momento.

Prepare a pele

Antes de começar a aplicar os produtos de maquiagem é sempre importante lembrar que fazer alguns passos de skin care antes da make podem ajudar a melhorar a durabilidade do visual final. Antes de mais nada, limpe bem o rosto e passe um hidratante de sua preferência. Lembre-se de aplicar o protetor solar e um primer para garantir uma maior uniformidade na textura da pele e também uma maior fixação da maquiagem.

Em seguida, utilize uma base ou BB cream e siga com o uso do corretor nos pontos que você acredita serem necessários, seja para esconder algumas manchas indesejadas ou para dar um efeito iluminado em pontos de destaque.

Olhos

Nos olhos aposte no uso de cores vibrantes. Aqui vai da sua escolha utilizar sombras coloridas, pigmentos ou até mesmo delineadores coloridos para destacar o olhar. Os delineados gráficos podem dar um ar divertido a sua maquiagem sem deixá-la exagerada.

Lembre-se também de colocar uma boa camada de rímel nos cílios e, se quiser o efeito boneca, também aplique a máscara nos cílios inferiores.

Blush

As maquiagens de festa junina tradicionalmente são carregadas no blush, mas como buscamos por um visual mais equilibrado evite fazer as marcações em círculos no centro das bochechas.

Uma boa pedida, e que está na moda, é seguir a tendência do heart blush, que viralizou depois de um vídeo feito pela cantora Ariana Grande. Neste tutorial nós te ensinamos passo a passo sobre como reproduzir o visual.

Lábios definidos

Para finalizar, opte por batons também em tons vibrantes e alegres. Caso você queria um visual com mais destaque para os olhos, utilizar batons nude ou um gloss para realçar os lábios e dar um brilho a mais para a make podem ser uma alternativa.

Lembre-se de finalizar a make com uma camada de spray fixador ou de bruma fixadora, desta forma sua maquiagem vai ficar mais resistente ao suor e durar por mais tempo ao longo do dia.