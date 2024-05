Descubra fixadores de maquiagem que custam menos de R$60 e são tudo de bom

Um dos itens que ajuda a garantir a durabilidade e o bom acabamento de uma maquiagem é justamente o fixador de maquiagem, ou bruma fixadora. Indispensável para os profissionais do ramo, mas ainda pouco utilizado no dia a dia de quem gosta de se maquiar constantemente, este item garante uma maior durabilidade da make e evita a necessidade de retoques constantes no visual ao longo do dia.

À primeira vista, o valor destes produtos pode assustar, mas segundo a revista Elle é possível encontrar fixadores de maquiagem com valor acessível e que não deixam a desejar diante de produtos de grande renome internacional. Desta forma, separamos algumas dicas de fixadores e brumas com valores de até R$60 que tem um bom desempenho e custo baixo.

Fixador de Maquiagem Charming, Cless

Vendido pelo valor aproximado de R$18, este spray fixador promete um efeito matte, toque seco e maquiagem intacta durante todo o dia. Basta algumas borrifadas após a finalização da make para garantir o efeito desejado, lembre-se somente de manter a distância de aplicação recomendada pelo fabricante. Por ser de uma marca conhecida, ele também é fácil de ser encontrado em grandes redes de perfumaria.

Fixador de maquiagem Stay Fiz, Ruby Rose

Uma das marcas nacionais mais queridinhas, a Ruby Rose é conhecida pela qualidade de seus produtos e pelos valores acessíveis. Com seu spray fixador não foi diferente. Vendido a R$30 o fixador Stay Fix promete longa duração além de garantir a nutrição da pele por conta da presença de um mix de óleos vegetais e vitamina E em sua composição.

BT Fix, Bruna Tavares

Outra marca queridinha dos amantes de maquiagem e que sempre faz sucesso com produtos de qualidade, baixo custo e embalagem impecável é a linha Bruna Tavares. O fixador de maquiagem BT Fix tem ação antioxidante, hidratante e ainda promete uma maquiagem de longa duração. Ele também é facilmente encontrado na maioria das perfumarias e tem valor de R$53.

Real Fiz, Vizzela

O fixador de maquiagem da Vizzela, Real Fix, vem ganhando as redes sociais como uma das grandes descobertas em relação a este tipo de produto. Vendido a R$59 ele promete aumentar a durabilidade da maquiagem enquanto hidrata e nutre a pele. A composição também possui componentes conhecidos por “acalmar” a pele e promover uma ação antioxidante e revitalizante.

Bruma Fixadora Power Finish, Fran by Franciny Ehlke

Também parte da linha de produtos de maquiagem desenvolvida por uma influenciadora, a Bruma fixadora Power Finish ajuda a finalizar a maquiagem garantindo um efeito mais leve. Vendida a R$60, ela é o item mais caro da lista, e promete um acabamento mais natural para o visual sem deixar a desejar no quesito hidratação.