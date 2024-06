Dinâmica da forca: consegue dizer qual é o país da América do Sul no quadro em 12 segundos?

A fim de descobrir a palavra oculta no jogo da forca, é importante raciocinar em relação ao que está sendo buscado, bem como a quantidade de letras a serem preenchidas.

A dinâmica é conhecida por suas aplicações no jardim de infância, a fim de estimular a capacidade de pensar do adepto. Ao seguir as dicas, você pode imaginar qual é o resultado, com base nas associações realizadas.

Abaixo, você verá um quadro exposto, com apenas algumas letras inseridas. Veja que o ‘Jogo da Forca’ está sendo adaptado para este artigo. Claramente, é difícil mensurar o que poderá ser à primeira vista. Contudo, analise bem o quadro e tente adivinhar.

Proposta: descubra qual o país da América do Sul no quadro!

Dinâmica da forca: consegue dizer qual é o país da América do Sul no quadro em 12 segundos? (Reprodução/Geniol)

Dicas

Se você acredita ter chegado ao resultado, sem ao menos ter conferido as dicas, realmente possui uma capacidade de percepção impressionante! Sem contexto, adivinhar o que pode estar no quadro é um completo tiro no escuro. Caso não tenha descoberto do que se trata, vamos às dicas do desafio.

Dica número 1: é um pequeno país localizado na costa nordeste da América do Sul.

Dica número 2: antiga colônia holandesa, o país também foi colonizado por britânicos.

Não encontrou? Veja abaixo mais algumas letrinhas inseridas na imagem. Quem sabe agora sua mente não colabore um pouco mais?

Dinâmica da forca: consegue dizer qual é o país da América do Sul no quadro em 12 segundos? (Reprodução/Geniol)

Dica número 3: país localizado ao lado da Guiana Francesa.

Chegou ao resultado? Não? Abaixo você confere a resposta!

Resposta: Suriname.

Dinâmica da forca: consegue dizer qual é o país da América do Sul no quadro em 12 segundos? (Reprodução/Geniol)

