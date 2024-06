Corrida, caminhada ou bicicleta: descubra o melhor exercício aeróbico para você

Os exercícios aeróbicos, conhecidos como “cardio”, são fundamentais para melhorar a capacidade cardiorrespiratória e aumentar a saúde do coração.

Além disso, eles ajudam a queimar calorias, sendo úteis para quem deseja perder peso. Mas qual exercício escolher: corrida, caminhada ou bicicleta? Segundo Carlos Leandro Tiggemann, professor de Educação Física no Centro Universitário FSG, a escolha do melhor exercício depende dos objetivos e do nível de condicionamento físico de cada pessoa.

Escolha do exercício ideal

Para iniciantes, a caminhada pode ser a melhor opção. É uma atividade de baixa intensidade e impacto, que exige menos condicionamento físico. “Caminhar é o movimento mais básico e oferece menor sobrecarga nas articulações. Não necessita de equipamentos, sendo uma excelente escolha para quem está começando”, explica Tiggemann.

O ciclismo também é uma boa alternativa para iniciantes, desde que a pessoa já saiba andar de bicicleta. A bicicleta diminui o impacto nas articulações, pois o peso do corpo não é descarregado sobre os tornozelos, joelhos, quadris e lombar. No entanto, aumenta a carga sobre os punhos, cotovelos e ombros.

Intensidade e condicionamento

Para pessoas com maior nível de condicionamento físico, a corrida pode ser a melhor escolha. É uma atividade de maior intensidade que exige preparo físico prévio. “A corrida é ideal para quem quer aumentar a intensidade do exercício aeróbico e melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Também é uma boa opção para quem busca emagrecer, pois ajuda a aumentar o gasto calórico”, comenta o professor.

A corrida, no entanto, pode ser prejudicial para as articulações se a pessoa não estiver bem preparada fisicamente. Nesses casos, a caminhada e o ciclismo são alternativas mais seguras que também auxiliam no processo de emagrecimento.

Benefícios cardiorrespiratórios

De maneira geral, todos os exercícios aeróbicos são benéficos para a saúde cardiorrespiratória. Atividades como natação, hidroginástica, remo ergométrico e elíptico também oferecem vantagens semelhantes quando praticadas por 20 a 40 minutos. “O que varia entre esses exercícios é a região muscular trabalhada. A corrida, por exemplo, exige mais dos músculos inferiores, enquanto a natação demanda força dos membros superiores”, explica Tiggemann.

Importância da avaliação profissional

Antes de iniciar qualquer atividade aeróbica, é essencial realizar uma avaliação médica para identificar possíveis riscos. “Pessoas com cardiopatias ou hipertensão não controlada devem fazer uma avaliação médica e serem acompanhadas por um profissional de educação física. Quem tem problemas articulares também deve consultar um ortopedista”, alerta o professor.

A orientação e acompanhamento de profissionais são fundamentais para garantir que o exercício seja seguro e eficaz. Isso ajuda a prevenir lesões e a maximizar os benefícios para a saúde.

Fonte: CNN Brasil