Calças palazzo boho: como combinar a moda mais confortável e chique de todas?

Depois de ser um sucesso nos anos 70, as calças palazzo boho estão de volta em 2024 para nos fazer parecer chiques e confortáveis ao mesmo tempo. Elas são caracterizadas por serem largas, com pernas soltas e cintura alta, o que transmite frescor e um ar de luxo discreto que adoramos.

As mulheres de todas as idades estão usando-os nesta temporada de 2024, porque além de serem bonitos, são adequados para qualquer ocasião e look da temporada.

Como é que se combinam as calças palazzo boho?

De acordo com a Vogue, é importante que a textura dos seus palazzo boho seja adequada. Por exemplo, tecidos acetinados transmitem maior formalidade do que outros menos refinados, sendo ideais para compromissos mais exigentes ou para usar no escritório com uma camisa.

O importante, em todo caso, é equilibrar as proporções do corpo, pois eles já são suficientemente grandes, então você deve usar tops ou camisetas mais justas ao seu corpo na parte superior.

Pela vibração desse tipo de visual, não hesite em experimentar cores vibrantes, como o laranja, que é uma das mais usadas atualmente. Rosa choque, vermelho, amarelo, estampas incomuns... faça com que suas calças palazzo boho sejam as protagonistas do seu look.

"As camisas coordenadas serão ideais para acompanhá-los e criar uma combinação mais tropical e leve. No entanto, não somos alheios ao medo que pode causar usar um estampado vistoso da cabeça aos pés, então você poderá substituí-las por camisetas básicas, tops tecidos ou blusas de babados, cada uma dessas opções dará uma contextualização diferente", garantem do Vogue.

“Os designs pareo continuam atraindo olhares, enquanto aqueles com estampa patchwork parecem ressurgir das cinzas”, adicionam, convidando-nos a sair da zona de conforto e experimentar com criatividade.