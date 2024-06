As revelações deste primeiro sábado do mês para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste primeiro sábado do mês, 1 de junho, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com as cartas do tarot.

Libra

Os comportamentos feios são o pão de cada dia, o lado sombrio da condição humana, o que é sempre destacado. O tarot de hoje alerta que é importante se conectar com a espiritualidade, para apagar esse lado, sem falta.

Escorpião

A hereditariedade determina muitas coisas. Você evitou esta revisão por medo do que poderia descobrir. No entanto, ao recordar sobre a infância, também encontrará árvores fortes que já serviram de abrigo.

Sagitário

Você se destaca pelas observações críticas. Não dirá que tudo é divino se não for assim. Nunca foi uma pessoa obediente e não será agora.

Capricórnio

A sua maneira de proceder pode não mudar as coisas, mas você dormirá sem arrependimentos de consciência: isso é certo.

Aquário

No desejo de consumir e jogar fora, o ser humano fica insatisfeito, condenado a cem anos de solidão. Será sempre assim? Você se pergunta.

Peixes

O tarot de hoje destaca que você fará o que puder com engenhosidade e coragem; não pode viver em desespero contínuo.

Com informações do site El Espectador