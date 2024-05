Estas são as cores de carteiras perfeitas para atrair dinheiro e abundância, de acordo com o Feng Shui

De acordo com o Feng Shui, cada tom possui energias particulares que podem influenciar diversos aspectos de nossas vidas, inclusive a atração de riquezas.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, três cores em específico se destacam. Confira:

Verde

O verde é uma opção poderosa para atrair abundância financeira, pois é conhecido como crescimento e renovação. Para o Feng Shui esta cor está associada à energia da natureza e à prosperidade.

É por isso que recomendam ter uma carteira verde, para convidar à fortuna e ao crescimento económico. Você pode usar a tonalidade que mais gosta e que gera serenidade, como esmeralda ou jade.

Dourado ou Outro

Sem dúvida, essas duas cores semelhantes atraem riqueza, sucesso e luxo, pois representam a energia do sol e da opulência.

As carteiras de ouro são perfeitas para atrair abundância e prosperidade, simbolizando boa sorte e reconhecimento, o que pode aumentar as suas oportunidades de crescimento económico.

Vermelho

O vermelho não representa apenas a paixão, mas também é a cor mais importante para a cultura, pois está associado à prosperidade, boa sorte e alegria.

Além disso, ter uma carteira vermelha atrairá riqueza para sua vida e dissipará a negatividade, por ativar energia positiva em sua vida financeira, atraindo oportunidades e abundância.

Ainda de acordo com as informações, as cores com maior poder de atração são os tons de vermelho vibrantes e energéticos para maximizar o seu efeito.

Com informações do site Nueva Mujer