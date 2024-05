Horóscopo chinês: o signo que terá um maio de 2024 bastante confuso

Segundo as previsões do horóscopo chinês, este mês se apresenta como um período de muitos desafios e caos, principalmente para um determinado signo oriental.

Como detalhado pelo site C5N, o signo da Cobra enfrentará um mês particularmente desordenado e caótico durante maio de 2024.

Este período exigirá grande disciplina e paciência por parte dos nascidos sob este signo para evitar se envolver em problemas emergentes a cada dia tempo.

A recomendação é que as pessoas do signo da Cobra encontrem espaços para meditar e fazer caminhadas rodeadas pela natureza, o que as ajudará a recuperar o equilíbrio e o equilíbrio de que necessitarão para navegar nesta fase turbulenta.

Características do signo da cobra

Pessoas nascidas nos anos de 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013 pertencem a este signo. A Cobra é considerada o mais enigmático dos doze animais do horóscopo oriental. Este signo simboliza a morte e a ressurreição, dada a sua capacidade de renascer das próprias cinzas, tal como a ave Fênix.

Ainda de acordo com as informações, as pessoas nascidas no ano da Cobra costumam agir guiadas pelo seu próprio julgamento, sem seguir os pontos de vista dos outros, preferindo acreditar nas próprias ideias, sabedoria e intuição ao invés de aceitar conselhos externos.

Com informações do site C5N