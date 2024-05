O polêmico visual que Lady Di usou em sua única presença na MET Gala e que voltou a ser tendência em 2024

O polêmico look que Lady Di usou em sua única presença no MET Gala e que voltou a ser tendência em 2024

Sempre que se aproxima a aguardada data anual do Met Gala em Nova York, a memória coletiva costuma evocar uma das apresentações mais icônicas que o evento teve em seus mais de 70 anos de história, a de Lady Diana, que infelizmente teve a oportunidade de comparecer apenas uma vez.

Vestido de seda com estilo de “lingerie”

A estreia e despedida de Lady Di aconteceu um ano antes de sua terrível morte em Paris, em 1996, passando para a história por toda a sua elegância e excelente presença que a querida "Rainha do povo" demonstrou em sua incursão nos eventos de alta costura.

Foi em dezembro de 1996 que o Met Gala aconteceu em Nova York, no mesmo ano, com o tema de homenagem à obra de Christian Dior, e contou com convidados especiais em seu tapete vermelho, como Linda Evangelista, Kyle MacLachlan, Amber Valletta e, é claro, Lady Di.

Neste evento, Diana de Gales decidiu entrar de mãos dadas com a editora de moda Liz Tilberis, que definitivamente ficou ofuscada pelo glamour da princesa.

O visual da Lady Di ainda está em alta em 2024

O destino quis que a única aparição de Lady Di na Met Gala se tornasse uma das presenças mais icônicas da história, graças ao incrível vestido de seda assinado por John Galliano para Dior e ao extravagante conjunto de joias que ela usou naquela noite.

No entanto, o traje que Diana de Gales usou para o Met Gala naquele 9 de dezembro causou polêmica, pois nunca antes um membro da realeza havia se atrevido a usar em público roupas associadas à estética de "lingerie".

O fato de Diana usar esse tipo de trajes se tornou realmente um marco na moda, a ponto de a estética ainda estar em tendência em pleno 2024, devido à forma como Lady Di demonstrou, os acabamentos de renda e o tecido brilhante com acessórios bem combinados nunca saem de moda.