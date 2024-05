5 cortes de cabelo clavicut que não são sem graça, mas sim muito elegantes

Os cabelos midi são elegantes, versáteis e muito refrescantes, algo que podemos explorar graças a estes cortes de cabelo clavicut. Como o nome sugere, é um estilo que chega no máximo até as clavículas e se destaca por incorporar vários acabamentos: em camadas, desfiado, alisado, reto ou mais.

“Não se deve confundir com um lob, por exemplo, já que este chega ao nível dos ombros ou ligeiramente acima (é uma versão mais longa do bob). O clavicut defende os cabelos midi e não é necessário ter o cabelo tão curto”, advertem os especialistas do Harper’s Bazaar.

Cortes de cabelo clavicut elegantes e modernos

Reto

De acordo com a mesma fonte, é a melhor maneira de usá-lo porque alcança proporções mais atraentes, tanto no cabelo, quanto na forma como enquadra o rosto quando penteado solto. “O clavicut é um estilo que toca a clavícula e normalmente é usado em corte reto, não é nem mais longo nem mais curto atrás, tudo é uma mesma linha”, explicam.

Desfiado

No entanto, se estiver à procura de mais volume, movimento e textura, temos o corte em camadas. "É um corte de cabelo de comprimento médio que se caracteriza pelo seu comprimento até à clavícula (daí o seu nome) e pelas pontas em camadas, o que lhe confere um aspecto leve", garantem.

Shaggy

Entre os cortes de cabelo clavícula elegantes e modernos para este 2024 também está o shaggy, que voltou com muita força, e vai até a altura dos ombros com franja e volume na parte superior da cabeleira devido às suas camadas curtas.

Camadas marcadas

Falando de camadas, o modelo em camadas em diferentes alturas se adapta a qualquer formato de rosto e fica espetacular ondulado. A chave do seu efeito tão vistoso são as camadas entrecortadas para um acabamento mais relaxado e descontraído, que não requer muito esforço para arrumar.

Assimétrico

Por último, não há corte mais moderno e que estilize o rosto das mulheres de rosto redondo do que o corte de cabelo médio assimétrico. Caracteriza-se por chegar a 4 ou 5 centímetros abaixo do queixo e sua queda o torna muito bonito.