Relacionamento: 3 conselhos de namoro para pessoas ansiosas, segundo especialista

Apesar dos momentos positivos coletados dentro de um relacionamento amoroso, é comum lidar com conflitos no meio do caminho. As desavenças acabam sendo fruto das individualidades do casal, mas não é algo impossível de lidar quando ambos se amam e continuam se respeitando.

Manifestar ansiedade em um relacionamento pode causar diversos danos à conexão do casal. Comportamentos tóxicos, dependência emocional e priorização máxima acabam fazendo parte de atitudes dos que vivem com ansiedade, mesmo de forma involuntária.

Mas é possível recalcular a rota e trabalhar em alguns comportamentos, sendo possível tornar o relacionamento em uma dinâmica saudável e prazerosa.

Caminhos para lidar com a ansiedade no relacionamento

Há algumas formas capazes de ajudar pessoas que enfrentam tais problemas. Portanto, existe a necessidade de identificar todos os fatores negativos decorrentes para, então, lidar com eles da melhor maneira possível.

“Indivíduos com altos níveis de ansiedade podem se fixar em sua vida romântica a ponto de se autossabotar. Eles geralmente têm um medo incapacitante de abandono, especialmente quando são parceiros de alguém que é mais independente emocionalmente ou tende a dar sinais mistos”, explica o psicólogo Mark Travers ao Psychology Today.

“Na verdade, indivíduos altamente ansiosos muitas vezes se esforçam ainda mais para aproximar seu parceiro quando percebem que ele está se afastando, dificultando a experiência de relacionamentos felizes e gratificantes. Aqui estão três coisas a serem praticadas para superar essas tendências de auto-sabotagem”, continua.

É importante saber da possibilidade de construir um relacionamento saudável e ao mesmo tempo lidar com a ansiedade. Extraído do mesmo portal, com base no especialista, abaixo você confere algumas dicas.

3 conselhos de namoro para pessoas ansiosas, segundo especialista