7 formas de se recuperar do fracasso se você for mentalmente forte

Mesmo que a vida seja feita de altos e baixos, diversas pessoas têm grande dificuldade de lidar com os momentos negativos. Quando se trata de fracassos, fica ainda mais difícil gerenciar as emoções. No entanto, existem formas de driblar tal situação utilizada por pessoas mentalmente fortes.

ANÚNCIO

“Uma pesquisa sugere que pessoas mentalmente fortes têm certas características e traços de personalidade que as tornam mais bem equipadas para se recuperar do fracasso. A maturidade emocional, por exemplo, é particularmente importante para a força mental e a resiliência porque permite que uma pessoa veja a realidade como ela é”, explica a psicoterapeuta Tracy S. Hutchinson ao portal Psychology Today.

“Por outro lado, pessoas emocionalmente imaturas tendem a não aceitar a realidade e, em vez disso, reescrever fatos inconvenientes para que se alinhem melhor com as suas mentalidades pré-existentes. As pessoas mentalmente fortes, por outro lado, aceitam as consequências das suas escolhas, incluindo a capacidade de seguir em frente”, completa.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os caminhos utilizados para superar o fracasso.

7 formas de se recuperar do fracasso se você for mentalmente forte