Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Áries

Hora de ser corajoso e enfrentar a vida com otimismo! Não desista, por mais difícil que seja o seu caminho, você terá força e foco para seguir em frente e ter sucesso em todos os objetivos.

Touro

A vulnerabilidade pode fazer você ficar na defensiva e sem cuidado com as palavras. Evite magoar as pessoas que você mais ama. Não permita que o ressentimento prejudique o seu caminho e bondade.

Gêmeos

Saiba compreender os outros e escolher as palavras certas! Perseverança e determinação para caminhar com passos firmes e resolver conflitos são as melhores atitudes, pois um problema ficará para trás.

Câncer

Saiba mudar de atitude quando deseja que uma energia retorne para você. Hora de investir na harmonia e a paz, tirando os ressentimentos do seu coração porque isso atrasa seus caminhos.

Leão

Forças para resistir e trilhar o caminho que virá! Quando você se sente fraco e debilitado, a dúvida ganha terreno sobre a confiança e é por isso que você deve buscar o equilíbrio para curar seu coração e focar em seus objetivos.

Virgem

Você deseja prosperidade em sua vida e poderá alcançá-la se se esforçar para superar todos os desafios da vida e alcançar seus objetivos. Invoque o anjo Uriel para erradicar o mal e a insegurança de sua vida.

Libra

A cura do coração chegará quando for positivo e buscar atrair amor, paz e sucesso! Você precisa aprender com os erros, superá-los e analisar a situação que o afeta para encontrar soluções.

Escorpião

Mantenha sua proteção em alta e não caia na armadilha de terceiros! Se há maldade em seu ambiente, se afaste e procure o caminho para o seu progresso e harmonia.

Sagitário

Momento de ser otimista e focado, pois sua atitude positiva resolverá os seus conflitos. Essa virtude sempre será sua e o futuro de prosperidade é construído por suas próprias mãos.

Capricórnio

Força sempre para superar as dificuldades! Você é força pura, então nesses momentos não pode falhar. Eleve o ânimo e siga em frente, pois tudo mudará e o sucesso virá seguido de harmonia.

Aquário

A mudança de pensamentos negativos o ajuda a encontrar a paz! Se você não tem confiança em si mesmo, será muito difícil seguir em frente. Mude sua atitude para que as energias positivas cheguem até você e você consiga alcançar o que deseja

Peixes

Saiba usar a espiritualidade para acalantar a alma nos momentos de dificuldade! Você precisa retornar ao seu centro, para ter o equilíbrio necessário para seguir em frente e ter sucesso.