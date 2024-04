Estudo revela que o consumo de maconha pode estar relacionado a mudanças genéticas

Recentemente foi revelado um estudo que demonstra que o consumo de maconha gera mudanças a nível genético, especificamente nos epigenomas, que são responsáveis por ativar e desativar genes do corpo.

O estudo foi realizado na Faculdade de Medicina Feinberg da Universidade Northwestern, onde foram estudados mais de mil adultos que têm consumido cannabis há 20 anos.

Os sujeitos envolvidos neste estudo doaram seu sangue aos 15 anos de idade após consumirem maconha e, posteriormente, aos 20 anos de consumo, os cientistas notaram mudanças epigenéticas, especificamente nos níveis de metilação do DNA.

A maconha pode alterar a atividade dos genes sem modificar a sequência genômica

A adição ou remoção de grupos metilação do DNA é uma das modificações epigenéticas mais estudadas, por isso se sabe que, ao alterar a atividade dos genes sem modificar a sequência genômica, as células têm mais dificuldade em ler o manual de instruções do genoma com essas mudanças moleculares em seu caminho.

As mudanças na metilação do DNA ocorriam devido a fatores ambientais e mudanças no estilo de vida, e podem ser transmitidas para futuras gerações, embora os cientistas também tenham encontrado anteriormente uma associação entre essas mudanças de metilação e o consumo de tabaco, sugerindo uma possível regulação epigenética compartilhada entre o consumo de tabaco e maconha.

Também foram associadas múltiplas alterações epigenéticas causadas pelo consumo de cannabis com a proliferação celular, sinalização hormonal, infecções, distúrbios neurológicos como esquizofrenia e transtorno bipolar, e outros distúrbios relacionados ao uso de substâncias.

No entanto, é importante notar que este estudo não prova que a maconha cause diretamente problemas de saúde, além de que são necessários estudos em diferentes tipos de população em outros ambientes.