Horóscopo Chinês: os 4 signos que manifestam um encanto irresistível

Existem 4 animais do horóscopo chinês que manifestam um encanto irresistível, seja pela aparência física ou pela personalidade.

Como detalhado pelo site Clarin, estes signos atraem olhares com muita facilidade. Confira a lista:

RATO (nascidos em 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020)

Quem conhece ou é próximo de alguém nascido sob este signo concordará que são pessoas extremamente atraentes. Tendem a ser confiáveis, estáveis, refinados e generosos, além de impressionar quem os rodeia com sua beleza. Homens e mulheres ratos prestam atenção especial à aparência estética de sua pessoa.

COELHO (nascidos em 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Têm um ar inofensivo e frágil, como um coelho de pelúcia. Não é que sejam tristes, na verdade despertam ternura e fazem com que os outros assumam uma atitude maternal ou paternal (conforme o caso). Aqueles que compartilham com ele tornam-se protetores e oferecem seus cuidados. Os coelhos possuem um ímã único que move aqueles que fazem parte do seu mundo.

CAVALO (nascidos em 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 e 2014)

Este animal simboliza inteligência e sabedoria, bem como força e energia. E essas são as armas com as quais o Cavalo seduz os demais signos do zodíaco chinês. São muito carismáticos e lideram os grupos porque se distinguem imediatamente dos demais.

GALO (nascidos em 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 ou 2017)

Plumagem colorida, atitude ereta, até seu canto é sedutor. Os galos sempre parecem sofisticados. São sem dúvida atraentes e irresistíveis por natureza, e tendo sua beleza assegurada, ainda se preocupam com sua imagem e com uma aparência melhor a cada dia. E, se isso não bastasse, ele costuma ter sucesso em tudo que empreende, e essa característica o torna ainda mais atraente.

Com informações do site Clarin