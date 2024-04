Os signos do zodíaco mais afetados pela Lua Cheia Rosa de terça-feira

A Lua Cheia Rosa será visível em todo o Brasil nesta terça-feira (23). Ela promete ser a mais poderosa do ano e acontece no signo de Escorpião, um signo que mergulha fundo nas batalhas que acontecem em seu interior e olha para o que está oculto com o objetivo de compreender e realizar transformações realmente profundas.

Confira os signos que serão mais afetados, pois sentirão em primeira fila a intensidade dessa etapa que pode influenciar até os próximos seis meses do ano:

Touro

Inquietações e mudanças importantes acontecem a partir de agora. É um momento de sair de dívidas que possui com você mesmo e com as outras pessoas, sabendo o que realmente é merecido. Na energia dessa nova fase, as parcerias podem entrar em foco e acontecem limpezas ou renovações de votos que trazem movimentos necessários, mas também conflituosos em alguns casos. Saiba encontrar as soluções com paciência e não se consumir por tensões: entenda que a vida sempre está em transição e use a sabedoria adquirida a seu favor.

Leão

É um momento intenso de muita limpeza em sua vida, tanto em aspectos materiais como emocionais ou da vida pessoal. Isso facilita mudanças de rotas e rumos, mas também o faz repensar objetivos e alterar prioridades. Assuntos envolvendo a carreira podem ser mais fortes, assim como questões sobre o sucesso no futuro. O que o atrapalha começa a sair da sua vida e é hora de realizar despedidas com calma.

Escorpião

Essa energia poderosa começa a trazer revelações e mudanças que impactarão bastante sua vida. É um momento de muita revisão dos acertos e dos erros, o que trará emoções intensas que precisam ser equilibradas. Para muitos, chegou a hora de assumir as rédeas da vida e das relações, não perdendo tempo com o que não vale a pena e se dedicando ao que é real. Padrões antigos passam por transformações e você começa a reconhecer a nova pessoa que é.

Aquário

Momento de descobrir seu verdadeiro poder e de repensar sua relação com o passado ou raízes. Não é fácil romper certos padrões ou olhar para conflitos para buscar entendimento, principalmente quando se trata de questões familiares e curas profundas. A postura de aprendiz deve ajudá-lo a florescer e se abrir para essa nova etapa, no qual se reconhece a si mesmo e captura novos reconhecimentos em seu caminho.