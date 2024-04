Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira quais são:

Áries – Cartas 11 e 34

A intuição e os caminhos estão mostrando a você um relacionamento feliz ou a maneira de cultivar uma boa vida amorosa. Não feche os olhos para isso e ano endureça mais tanto o coração.

Touro – Cartas 16 e 2

A felicidade, por mais que seja breve, deve ser bem aproveitada. São esses os momentos que ajudam a ter mais leveza e esperança na vida, por isso valorize.

Gêmeos – Cartas 28 e 10

Cuidado com as situações da vida que afastam boas pessoas do seu caminho. Valorize quem é leal e se preocupar com você, independente das dificuldades.

Câncer – Cartas 26 e 12

Cuidado com energias externas ou suas próprias paranoias que podem atrapalhar uma relação e causar afastamento. É momento de ficar de olhos bem abertos e evitar reações extremas.