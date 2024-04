As previsões do tarot deste final de semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário]

“Sabedoria” é a palavra-chave que o seu anjo lhe diz para estes dias, neste fim de semana você se encontra em um momento crucial, deixe as emoções impulsivas e pense com clareza. Sua intuição o conduzirá por um caminho de prosperidade e abundância, se você a ouvir com atenção.

Capricórnio

A sorte sorri para você nesta sexta-feira com os números 30 e 27, aproveite. No entanto, tome cuidado com seus gastos, economize para o futuro ao invés de desperdiçar dinheiro com itens desnecessários agora. Sua cor é o laranja.

Aquário

“Valor” é a mensagem do seu anjo da guarda, aprecie as bênçãos que o cercam e não as tome como garantidas. Fique longe de pessoas, amigos ou amantes que só procuram tirar vantagem de você. É um momento de crescimento e maturidade pessoal, aprenda a não agradar a todos e foque na sua própria felicidade.

Peixes

Sua cor da sorte é o amarelo. Combine trabalho e prazer, organize-se para curtir um passeio ao ar livre e renovar as energias em contato com a natureza. “Chamado à prosperidade” é a mensagem do seu anjo da guarda, então é hora de se livrar das inseguranças e abraçar as oportunidades que o cercam.

Com informações do site Nueva Mujer