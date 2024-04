3 ideias de maquiagem para um primeiro encontro

Todas nós nos emocionamos ao encontrar alguém que gostamos, por isso tornamos a sua vida mais fácil com estas ideias de maquiagem para um primeiro encontro. Vão te ajudar a se sentir ainda mais bonita e serão um ótimo complemento para elevar o seu visual.

Este é um detalhe que não podemos deixar passar despercebido, pois um bom visual não está completo sem um penteado perfeito, os acessórios corretos e as cores de sombras, blush e batons adequados.

Ideias de maquiagem para um primeiro encontro

Parecer natural

Quer realçar a sua beleza natural? A melhor maneira de o fazer é com uma maquilhagem que realce os seus traços tal como são, para causar uma boa primeira impressão. Para isso, aplica uma base líquida leve, corretor hidratante na área das olheiras e blush líquido num tom rosado ou pêssego.

Recomendados

Não se esqueça de maquiar as sobrancelhas, adicionar um pouco de delineador marrom ou preto e rímel. O toque final são os lábios em uma cor semelhante à natural e pronto!

Lábios vermelhos clássicos

Entre as ideias de maquiagem para um primeiro encontro também estão os clássicos lábios vermelhos que refletem sensualidade e sofisticação. Como eles já ocupam muito do visual, deve acompanhar com uma make simples e natural, seja com delineador preto ou com uma sombra de olhos suave.

Olhos esfumados

Por último, temos a maquiagem ideal para aquelas que querem impressionar com o olhar. Para isso, nada melhor do que olhos esfumados. Comece delineando a parte inferior e superior com um lápis preto, leve também na linha d’água. Em seguida, com um pincel pequeno, esfume e mantenha o restante da maquiagem sutil para criar um equilíbrio elegante.