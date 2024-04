Horóscopo O conselho que as mulheres do zodíaco devem seguir para potencializar sua sorte de 15 a 21 de abril (Imagen de Freepik)

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Você precisa parar de prestar atenção em tudo o que dizem sobre você. Apenas fique com o que te edifica como pessoa, nem mesmo ouça o resto. Não é necessário que você agrade a todos. Será preciso que aprenda a lidar com os tóxicos e a detê-los, independentemente do parentesco.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Foco é a palavra e a ação na qual você deve se concentrar nesta semana para que possa ver as oportunidades que estão ao seu redor e aproveitá-las todas para si. Você perceberá que há tanto que não viu por estar preocupado com coisas supérfluas.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Deixe para trás o medo de cometer erros, pois está perdendo a oportunidade de viver experiências verdadeiramente bem-sucedidas por pensar que não darão certo ou que estará arriscando demais. Não importa quantas vezes cometa erros, o que importa é não cometer os mesmos erros novamente.

Recomendados

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Mantenha-se informada. A informação é poder, abre portas, leva até pessoas com muita influência. Quanto mais souber, mais vai querer fazer. Buscar conhecimento se tornará um desafio que você vai adorar assumir repetidamente.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Não minta para você mesma. Uma coisa é enganar os outros às vezes com certas mentiras para parecer bem, para manter as aparências, o que já se torna uma ação prejudicial para você. Mas, nunca minta para si mesma, pois isso repele todas as energias positivas do universo.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Comece a trabalhar no seu corpo, não para cumprir padrões de beleza, mas sim para ter saúde. É possível que os hormônios possam estar contra você, mas o melhor remédio é ter uma alimentação intuitiva, saudável, que esteja alinhada com o exercício.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

A internet oferece muitas oportunidades para se educar, aproveite-as! Agora também é possível fazê-lo gratuitamente, online e com um horário ajustado às suas necessidades, então concentre-se em aprender mais para se tornar ainda mais competente e avançar.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Você não pode ver a sorte e suas maneiras de se manifestar se tiver grandes expectativas. Então, tudo o que estiver abaixo delas simplesmente ficará fora do seu radar e, infelizmente, muitas vezes as coisas boas se manifestam através de pequenos detalhes.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Dê uma chance ao amor e para isso é necessário que você conheça mais pessoas. Estabeleça uma meta de socializar com mais frequência, seja através da internet, recorrendo à sua rede de contatos ou fazendo isso sozinho, mas embarque na aventura de ter mais pessoas com quem conversar.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Tudo o que é bom requer um grande sacrifício, se não estiver disposta a fazê-lo, então não se queixe da vida e conforme-se com o que te calha. Tudo custa trabalho, mas às vezes a preguiça ou a comodidade vencem e você quer que tudo te caia do céu.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Pensa positivamente e traz o positivo. É assim que isso funciona. Portanto, não é tão complicado mudar um pouco a maneira como você pede ao cosmos. Comece fazendo pequenas modificações e, quando já tiver dominado, então, exija mais de si mesmo e perceberá que tudo fluirá em sua direção.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Procura os teus amigos. Eles têm uma força tão poderosa que é capaz de apagar a dor, de curar feridas. Eles vão te dar a alegria de que precisa e a motivação que talvez te falte para recomeçar, porque te conhecem bem, sabem como te encorajar e do que você é capaz de fazer.