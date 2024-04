O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira mais:

Leão – Carta 12 de Paus

Uma pessoa de muita responsabilidade e seriedade entra em sua vida. Signos de Áries, Leão e Sagitário. Alguém que o ajuda e o favorece. Relações positivas.

Recomendados

Virgem – Carta 11 de Espadas

Cuidado com o excesso de impulsividade e ira. Brigas devem ser evitadas, principalmente na vida sentimental e profissional. Cuidado com alguém que não tem uma conduta e que se precipita muito. Signos de Gêmeos, Libra e Aquário.

Libra – Carta 6 de Copas

Uma relação do passado pode retornar ou encontros com pessoas já conhecidas se reptem. Momento de ter atenção com os projetos do presente.

Escorpião – Carta 6 de Espadas

Cuidado extra com a saúde e doenças que podem se tornar crônicas, mantendo-o em casa. Afastamentos e chances de viagem. Aumento das expectativas.