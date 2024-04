Se quiser estar atualizada com as últimas tendências, então é bom saber quais são as cores de unhas que serão tendência de maio a outubro de 2024, de acordo com os especialistas. Eles nos recomendam as paletas cromáticas mais destacadas para dar vida às nossas mãos nestes meses coloridos e vibrantes.

São perfeitas especialmente para as mulheres minimalistas, que preferem bases lisas nas unhas em vez de recorrer a estampas ou técnicas complexas. Alguns são clássicos e outros são verdadeiras surpresas.

Cores de unhas em tendência de maio a outubro de 2024

De acordo com especialistas no assunto, a Telva afirma que “em 2024 veremos um brilho sofisticado em forma metalizada em tons de marrom, preto e vermelho, e também serão tendência as unhas espelho, cromadas, prateadas e douradas”.

Recomendados

Mas a inovação nas cores de unhas em tendência de maio a outubro de 2024 não termina aí, já que também vamos apostar no azul real ou em um azul marinho intenso que fará com que todos os olhares se voltem para você onde quer que vá.

Vamos nos apaixonar novamente pelas unhas vermelhas cereja, que podem ser transformadas em vinho ou bordô se você estiver procurando algo mais discreto e versátil para todos os seus compromissos da semana.

"O vermelho é a cor da moda no street style e é mantido com uma camada de brilho que não se destaque muito e que pareça bonita e elegante," aponta a mesma fonte.

Se quiser algo mais festivo e jovial, porque quer sair da zona de conforto. A Pantone revelou que a cor deste ano será o Peach Fuzz em 2024. Você pode aderir a ela em sua manicure, mas neste caso recomendam incorporá-la em pequenos detalhes como unhas francesas ou decoração para não sobrecarregar.