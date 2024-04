As sandálias baixas são permitidas? As regras de Carolina Herrera para um look confortável, mas elegante

As regras de Carolina Herrera para um look confortável e elegante| Carolina Herrera cumple 85 años y estos son sus consejos infalibles de moda. (Theo Wargo / Dimitrios Kambouris en Getty Images)

Com a nova temporada chegando, queremos estar confortáveis, frescas e elegantes, uma combinação possível com as dicas de Carolina Herrera. Ela é uma autoridade quando se trata de nos orientar sobre as melhores peças para usar, sem deixar de lado a sofisticação que queremos transmitir em qualquer época da vida.

No entanto, a estilista venezuelana não escapa da polêmica com suas considerações estilísticas, pois muitos não concordam com suas ideias como usar cabelo curto após os 40 anos ou não usar jeans e tênis, duas peças que para a maioria são essenciais em seu guarda-roupa.

As regras de Carolina Herrera para um look confortável e elegante

Bem, como explicado na Vanidades, Carolina Herrera é uma defensora do uso de sandálias baixas ou ‘flats’, seja na forma de mocassins ou sapatilhas. Ela mesma confessou que não gosta de calçado esportivo, então quando sai para caminhar ou quer estar mais confortável, ela usa esse tipo de sapato.

Outro truque que a empresária aplica em seus looks é usar roupas feitas de tecidos respiráveis, como uma camisa branca de algodão, que por ser de uma cor clara, ajuda a refletir a luz do sol em vez de absorvê-la, o que fará você se sentir menos quente quando sair às ruas.

Uma dica que não pode faltar nos seus looks é adicionar um acessório que transmita elegância e eleve o nível do visual se for composto por básicos. Por exemplo, uma bolsa colorida, uma jaqueta leve, um cinto chamativo, sapatos estampados, ou similares. Isso ajudará você a sair da zona de conforto e do 'entediante'.

As saias de cintura alta também são essenciais no seu guarda-roupa, realçando a sua imagem feminina e favorecendo as suas curvas, dando uma aparência mais fina à sua cintura.