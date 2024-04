A abundância e prosperidade entrarão na vida destes signos chineses com a Lua quarto crescente

A Lua atingirá seu primeiro quarto em 15 de abril, marcando o início da última quinzena de abril. Ela estará proeminente no céu vespertino e se porá no meio da noite, de acordo com as informações fornecidas pelo portal especializado em astronomia In the sky. Estará na constelação de Gêmeos e trará boas vibrações para os animais do horóscopo chinês: Boi, Tigre, Coelho, Serpente e Cavalo.

Boi

Nascidos nos anos 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

O amor será o protagonista nos próximos dias, pois uniões serão formalizadas. Passos mais firmes serão dados, permitindo consolidar o relacionamento. Já estão em outro nível, desejando experimentar novas emoções e agora é o momento. Estão no auge e também desejam compartilhar com aqueles que mais amam. Esta será uma notícia que toda a família abraçará, pois é muito esperada.

Tigre

Nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Haverá muita estabilidade em relação ao que é gasto e o que entra em casa, então você sentirá uma grande calma. Agora, você poderá economizar para comprar aquilo que tanto precisa para facilitar um pouco o seu trabalho. Não comente com os outros quais são seus planos. Economize o máximo que puder, pois é possível que o universo lhe ofereça uma oportunidade de adquirir isso a um preço mais acessível.

Coelho

Nascidos nos anos 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Uma pessoa que não te conhece ou sabe muito pouco sobre você confiará plenamente em você, em sua palavra. Lembre-se de que isso tem muito poder e decepcionar os outros vai além de manchar seu nome. Não hesite em se destacar e mostrar que nunca se arrependerá de lhe dar essa oportunidade. Seja grato de muitas maneiras possíveis e assim todos os caminhos para o sucesso se abrirão diante de você.

Cobra

Nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

As ideias que você tem irão tomando forma, com a ajuda de alguns colegas ou pessoas de muita confiança conseguirá concretizar o que tem em mente, dando a você maior segurança. Depois disso, poderá se apresentar às pessoas responsáveis para que te avaliem. Os resultados serão fantásticos e você estará muito orgulhosa de si e do que conseguirá a longo prazo, porque isto é apenas o início.

Cavalo

Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Às vezes é necessário um pouco de rebeldia para conseguir o que se deseja, uma vez que a burocracia tende a atrasar e até sabotar o que realmente requer celeridade. Não descarte desafiar alguns por sua causa justa. Os anjos te guiarão e colocarão as pessoas certas em seu caminho. Também preste atenção à intuição, que sempre foi sua fiel aliada.