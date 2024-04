3 cortes de cabelo em camadas para usar após os 40 anos com estilo e personalidade

Cortes de cabelo em camadas | São apostas sexys e favorecedoras aos 40 anos ou mais (The Right Hairstyles/Pinterest)

Se há algo que devemos incorporar ao nosso visual aos 40 anos são os cortes de cabelo em camadas, os quais nos fazem parecer mais jovens e glamorosas. Você não vai acreditar no que um pequeno detalhe pode fazer por você, pois oferecem mais textura, movimento e dimensão do que o normal.

Atreva-se a deixar de lado as madeixas lisas e sem vida de uma vez por todas, para adicionar camadas suaves e um efeito desfiado que faça a diferença onde quer que vá.

Cortes de cabelo em camadas para usar aos 40 anos

Bob com camadas longas

É a melhor maneira de reinventar o bob clássico e ousar combiná-lo com as tendências do momento. Deixe-o crescer um pouco mais do que o normal e depois adicione camadas invisíveis que lhe deem dinamismo. E até mesmo, você pode incorporar uma franja tipo cortina aberta.

Recomendados

Corte com camadas de fadas

Entre os cortes em camadas para usar aos 40 anos, também temos o pixie, que ganhou popularidade nos últimos anos, mas em sua versão mais proeminente com camadas suaves e texturizadas distribuídas por todos os lados, criando um visual cheio de movimento.

Realça os traços, parece jovem e não requer muito tempo para estilizar. Se você quiser dar um toque especial, faça no estilo bixie, que consiste em concentrar o volume no topo da cabeça e adicionar camadas que caiam para a direita e esquerda.

Clavícula em camadas desfiadas

Por último, temos esta opção de tamanho médio para aqueles que fogem do cabelo curto. É versátil, se adapta a qualquer formato de rosto e fica espetacular tanto se o usares liso como ondulado. A chave do seu efeito tão vistoso são as suas camadas entrecortadas para um acabamento mais relaxado e descontraído que dá um aspecto mais volumoso sem fazer muito esforço ao pentear.