O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Louco

Existe uma trajetória longa e de muitos frutos sendo gestada em sua vida, mas os obstáculos podem estar muito enraizados em sua personalidade: a impulsividade, a pressa e a inconsequência. É momento de entrar na aventura de lutar passo por passo para conseguir o que deseja e não se desesperar com a espera. Deixe sua mente e coração serenos para descobrir como viver bem.

Recomendados

Capricórnio – Carta da Brincadeira

Não tema aceitar em sua essência que o prazer e a satisfação estão nas coisas simples. É sempre bom lutar para alcançar novas coisas e experiencias, mas isso não significa que você deva fugir da sua essência: compreenda quem você é e o que realmente o faz feliz. Ao ter essas respostas, planeje sua vida como deseja, sempre deixando espaço para a diversão, felicidade e brincadeira.

Aquário – Carta do Rompimento

Rompimentos e tudo aquilo que desmorona caindo por terra servem de adubo, é isso que nutrirá os novos nasceres em sua vida. Germinar e florescer é um processo longo, difícil e de muitas mudanças, mas quando a flor pode sair da terra e receber os raios do Sol, tudo vale a pena.

Peixes – Carta da Harmonia

Sua essência sensível, intuitiva e muitas mensagens do coração se sobressaem agora. É hora de ouvir e compreender os sinais que chegam, conectando-se consigo mesmo e com a verdade. Não mantenha mais as conexões por conveniência, os pactos que não fazem bem e os exemplos que não ajudam a crescer.