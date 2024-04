Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho. Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries

Não perca a força de vontade para seguir em frente e corrigir os erros que o colocarão no caminho do sucesso e da abundância. Ouça seu coração para poder curar feridas.

Touro

Você tem poder de convencimento suficiente para fazer com que todos entendam que o caminho é aquele que você propõe para que tenham sucesso. Use isso com sabedoria e para ajudar outras pessoas nas adversidades.

Gêmeos

Mudanças positivas estão chegando em sua vida e você deve estar preparado para recebê-las com amor e humildade, pois disso depende o bem-estar verdadeiro.

Câncer

Você é um guerreiro e vai conseguir o que se propôs porque sua força de vontade e firmeza são infinitas. Sua fé o ajudará a superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho.

Leão

Para descobrir a verdade basta olhar ao seu redor e reconhecer quem é mau e quem quer o seu bem. Encha seu coração de amor e generosidade, mas também de maturidade.

Virgem

Se você se sente amarrado pelas circunstâncias difíceis que está vivenciando, não tenha medo, porque a força que você adquiriu com a experiência o ajudará a sair com sucesso de todas as situações.

Libra

Você é um ser de luz que deve curar seu coração e entregar bondade a todos ao seu redor para que as bênçãos e o sucesso cheguem até você.

Escorpião

Não deixe que a instabilidade emocional guie seus passos. Pelo contrário, procure um momento de reflexão para tomar com calma a decisão que lhe trará sucesso. Use o dom da sabedoria.

Sagitário

Você tem que se livrar de tudo de ruim que tem em seu coração para se curar e, por amor, deixar de lado os rancores para seguir em frente. Você terá a força extra necessária para superar todos os obstáculos que surgirem em seu caminho.

Capricórnio

Entusiasmo e esperança devem estar presentes em seu coração para receber tudo de bom e sucesso que surgir em seu caminho na vida.

Aquário

O amor está mais próximo do que você imagina. Não pense que por estar sozinho você não merece, o tempo simplesmente o prepara para recebê-lo e para que as bênçãos cheguem.

Peixes

Você tem que apoiar aquela pessoa que te ajudou quando você estava em um momento difícil, agora é a sua vez de entrar em contato e seguir o caminho certo.