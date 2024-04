As previsões do tarot desta semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

A carta “Roda da Fortuna” indica que é um momento de grandes oportunidades e sucessos para o seu signo, confie nas suas capacidades e não duvide do seu potencial para alcançar o melhor. Aprenda com os erros do passado para não repeti-los.

Virgem

A carta “O Diabo” apareceu em seu horóscopo de tarot, que é um chamado para ser mais cauteloso e não confiar cegamente nos outros. Esta carta avisa sobre a presença de inimigos ocultos, por isso você deve estar alerta e se proteger.

Libra

Hora de analisar se esse é o caminho que você realmente quer seguir, não tenha medo de novos desafios e considere uma mudança de cenário para atingir seus objetivos. Do zodíaco, você possui excelentes habilidades de mediação.

Escorpião

Hoje é o seu melhor dia da segunda-feira; seus números mágicos 15 e 19. Sua compatibilidade no amor é com Câncer, Gêmeos ou Peixes, e você alcançará abundância com as cores branco e azul. O “Ás de Ouros” é a sua carta de tarot, anuncia um momento de ouro para brilhar.

Com informações do site Nueva Mujer