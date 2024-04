Sul e Sudeste lideram expectativa de vida no Brasil, mostra pesquisa

A disparidade na expectativa de vida no Brasil, revelada pelo “Mapa da Desigualdade” do Instituto Cidades Sustentáveis, evidencia um abismo de até 15 anos entre diferentes regiões do país, variando de 57 a 72 anos.

O Sul e o Sudeste se destacam como as áreas com melhores índices, liderados por Belo Horizonte e Porto Alegre, cada uma com uma expectativa média de vida de 72 anos. Em contrapartida, o Norte mostra os menores números, com Boa Vista registrando a menor média, apenas 57 anos, apontando para a urgência de ações para reduzir essas diferenças significativas.

Um panorama da longevidade no Brasil

A análise também se debruçou sobre as capitais brasileiras, identificando Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) entre as cidades com melhor expectativa de vida, seguindo a tendência positiva do Sul e Sudeste.

Recomendados

No entanto, a pesquisa coloca Porto Velho como a capital de pior desempenho, seguida de perto por Recife (PE), Belém (PA), Manaus (AM) e Rio Branco (AC), cidades que enfrentam severas desigualdades sociais e estruturais.

O estudo vai além, avaliando 40 indicadores essenciais que abrangem educação, saúde, renda, habitação e saneamento, em todas as 26 capitais do Brasil. O objetivo é destacar e discutir a profunda desigualdade que divide o país, manifestando-se notavelmente na expectativa de vida.

LEIA TAMBÉM: Aos 111 anos, homem mais velho do mundo revela segredo da longevidade

Questões como saneamento inadequado, habitação precária, acesso limitado a serviços de saúde de qualidade, educação deficiente, altas taxas de mortalidade infantil e violência são apontadas como causas diretas dessas discrepâncias.

Para enfrentar e potencialmente reverter essa realidade, o estudo sugere um investimento desigual em favor das áreas mais carentes.

Segundo Jorge Abrahão, coordenador geral do Instituto, o caminho para a melhoria passa pela implementação de políticas públicas focadas e adaptadas às necessidades específicas de cada região, promovendo assim uma elevação na qualidade de vida e, consequentemente, na expectativa de vida dos brasileiros.

Fonte: Agência Brasil