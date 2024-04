A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries – Carta O Diabo

Momento de lidar com muitos desejos e aumento da sexualidade. Lembre-se de usar isso de forma positiva para poder movimentar a vida com responsabilidade. Coloque os pés no chão para não se complicar com tentações e aproveitar essa energia conquistadora para nutrir o que importa.

Touro – Carta O Ermitão

Período de um afastamento de algumas situações para poder pensar melhor sobre elas. Não tenha medo de tirar esse tempo necessário para refletir e expanda a clareza para poder tomar decisões e melhores caminhos. Tenha paciência, pois esse processo é necessário e pode ser longo.

Gêmeos – Carta A Sacerdotisa

Momento de lidar com condutas ou pessoas que desejam o impedir de fazer algo. Seja sábio e use a intuição para tirar conclusões e enxergar aquilo que não está totalmente evidente sobre a situação.

Câncer – Carta A Lua

Nervosismo e tensões podem se manifestar. É importante ter sabedoria para lidar com as coisas que estão ocultas ou as indecisões. Um novo caminho está se manifestando e é necessário se manter atento e forte para não cair em paranoias.