O signo do zodíaco que mais será afetado pelo eclipse total do sol

Na segunda-feira, 08 de abril, para os seguidores da astrologia, marca o início de uma nova fase para estabelecer metas e relacionamentos. O eclipse total do sol nos presenteou com imagens impressionantes, bem como previsões para os signos do zodíaco.

Como era de esperar, nem todos podem se beneficiar, pois sempre se pode ver os dois lados da moeda. A seguir, vamos analisar o que está por vir após esse fenômeno astronômico de caráter especial.

Eclipse total de sol Getty Images (Hector Vivas/Getty Images)

Sinais com dificuldades

Escorpião

Você enfrentará desafios durante este ciclo, mas não implicará em uma reflexão sobre seu ser. Pelo contrário, será uma consequência da energia que o eclipse e seus mistérios atraem para você.

Câncer

Será um momento para confrontar problemas e inseguranças que você carrega do passado. Por enquanto, tente evitar questões legais, acender uma vela branca pode ajudar a encontrar paz e clareza.

Peixe

Alerta para mudanças significativas em sua vida, é recomendável evitar cirurgias ou lidar com assuntos legais durante este tempo. A chave é manter a calma.

Signos com mais sorte

Capricórnio

Uma sorte excepcional te espera, oferecendo clareza para escolher quem te faz feliz. Surgirão novas oportunidades de trabalho e possibilidades de superar problemas de saúde.

Leão

Vai intensificar o crescimento nos âmbitos econômico e laboral. Recompensas por esforços passados estão próximas, você está em um ponto de transformação pessoal, ideal para se livrar de fardos e pessoas.

Gêmeos

Ele fornecerá energia renovada e duplamente poderosa, oferecendo a possibilidade de deixar para trás o negativo e avançar livre de obstáculos. É um momento ideal para iniciar relacionamentos amorosos, engravidar e mudar de casa.

Áries

O eclipse ocorre durante o período de Áries. Qualquer projeto ou iniciativa que você empreender terá sucesso e será reforçado.

Sagitário

Você receberá renda extra, o que permitirá explorar e conquistar novas áreas. É ideal para resolver conflitos legais.