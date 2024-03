As previsões do tarot desta quinta-feira Santa para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Sua intuição é uma arma poderosa que você deve utilizar para saber como e onde agir. No seu relacionamento, deixe o ciúme para trás e busque momentos que lhe permitam conversar e resolver divergências.

Touro

Concentre-se em seguir em frente, em aproveitar a energia do eclipse que ocorreu nesta semana para resolver o que pode estar afetando você pessoalmente. É um momento de reflexão e de contacto mais próximo com o seu companheiro e família para que sinta o seu apoio e compreensão nos momentos difíceis.

Gêmeos

Com a energia do eclipse que ocorreu na segunda você deve fortalecer a confiança com seu parceiro, não só para tornar a convivência mais suportável, mas também para tentar resolver as diferenças e caminhar juntos em direção a um único objetivo, a família.

Câncer

O eclipse que ocorreu no começo da semana atrairá um momento de emoção no seu relacionamento que, com pouco tempo, se fortalece e se torna cada vez mais sério. Sem dúvida, a melhor opção é aproveitar esse momento.

Com informações do site Nueva Mujer