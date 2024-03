Como saber se um homem não é adequado para você de acordo com o signo zodiacal dele

Como saber se um homem não é certo para você de acordo com seu signo do zodíaco Unsplash (Foto: Unsplash)

A personalidade de cada signo é muito complexa e é por isso que muitas pessoas recorrem à Astrologia para conhecer a compatibilidade nos relacionamentos com outros signos.

Nesta ocasião, de acordo com as características de cada signo, há um tipo de homem que não convém a uma mulher, pois suas relações não seriam harmoniosas.

De acordo com o portal “Spiritualify”, cada signo tem sua compatibilidade com outro no amor e a seguir diremos o tipo de homem que não é adequado para você, pois irá te machucar:

Áries

Para os arianos, o melhor é manter-se longe de homens que brincam com suas emoções ou enviam sinais contraditórios. Como pessoa direta, você valoriza a clareza e a transparência nos relacionamentos e na vida em geral, mas não tem tempo nem paciência para lidar com alguém que o mantém adivinhando.

Touro

Quando se trata de assuntos do coração, é melhor fugir a cem milhas de qualquer pessoa com um mau humor constante. Você aspira a viver a vida com bom humor, portanto, conectar-se com alguém afetado pela raiva, melancolia ou depressão criaria um contraste marcante. Sua personalidade vibrante merece alguém que possa igualar sua energia e contribuir positivamente para sua jornada.

Gêmeos

Para os nascidos sob este signo, é essencial manter-se afastado de pessoas que estão sempre apressadas e parecem ter muito pouco tempo para a multidão de interesses que fascinam a sua mente curiosa. Estar com alguém que está consumido pelas suas próprias prioridades e não investe tempo em nutrir a relação eventualmente te fará sentir insatisfeito. Mereces alguém multifacetado e que participe ativamente na exploração dos intermináveis caminhos da vida contigo.

Câncer

A tua profunda ligação com a família é um pilar fundamental. Por isso, é crucial evitar envolver-se com alguém que não valorize os laços familiares ou cuja família possa opor-se a você. O seu bem-estar emocional e sensação de satisfação florescem quando está rodeado de entes queridos, e ignorar a importância do apoio familiar pode criar grandes obstáculos nas tuas relações.

Leão

Para os leões, é fundamental afastar-se de pessoas que exibem ciúmes excessivos ou níveis de amor sufocantes. Como espírito orgulhoso e independente, sentir-se controlado ou limitado de alguma forma vai contra a sua natureza. Prosperam tomando as suas próprias decisões e mantendo-se confiantes sobre os seus próprios pés.

Virgem

Sua natureza meticulosa requer clareza e estabilidade nos relacionamentos. Quando você desenvolve sentimentos por alguém, faz o possível para garantir o melhor resultado. No entanto, homens que não estão emocionalmente disponíveis por várias razões simplesmente não correspondem às suas verdadeiras intenções e ao seu coração solidário.

Libra

Os nascidos sob as influências deste signo merecem o máximo respeito e tratamento cortês. Portanto, é imperativo que se afaste rapidamente de qualquer pessoa que demonstre falta de respeito ou má educação. Ter um relacionamento com um homem desrespeitoso só serviria para te frustrar, já que a tua natureza gentil tem seus limites. As mulheres de Libra procuram um parceiro que aprecie e valorize não apenas a sua presença, mas também os seus pensamentos.

Escorpião

As mulheres deste signo devem ter cuidado ao iniciar relacionamentos com homens muito paqueradores. Aprofundar um relacionamento com alguém que paquera e brinca constantemente pode ser demais para a sua natureza intensa e apaixonada. Para se proteger de possíveis angústias e manter a estabilidade emocional, é aconselhável se afastar dessas pessoas encantadoras, mas, em última instância, incompatíveis.

Sagitário

Quando se trata de relacionamentos, os indivíduos de Sagitário desejam honestidade e franqueza acima de tudo. Qualquer coisa menos do que isso simplesmente não funciona para eles. Sagitário deve manter distância de homens que escondem coisas em seus telefones, trapaceiam ou jogam jogos mentais. Este signo valoriza a transparência e espera que seus parceiros sejam honestos sobre seus sentimentos e experiências passadas.

Capricórnio

A confiança delas em si mesmas as impede de lidar com homens discutidores. O choque de duas personalidades fortes pode criar uma receita para um conflito explosivo. As mulheres de Capricórnio se orgulham de dizer o que pensam e não têm problemas em compartilhar suas ideias com os outros, especialmente quando se trata de assuntos que as apaixonam. O melhor é não se envolver com homens que não possam respeitar suas vozes nem ter discussões saudáveis.

Aquário

O espírito livre de Aquário se estende aos seus relacionamentos e à sua abordagem geral da vida. Sua felicidade é muito influenciada pela sua capacidade de abraçar a espontaneidade. Estar em um relacionamento com um homem egoísta que reprime sua impulsividade com arrogância e domínio não seria uma combinação favorável para este signo.

Peixes

Sentir-se seguro é de extrema importância para este signo em seus relacionamentos, o que significa que não há lugar para ambiguidades. A fé tem um valor considerável e, por isso, devem evitar homens que tenham um histórico de relacionamentos problemáticos, mantenham múltiplas amizades que possam causar suspeitas ou permaneçam intimamente associados às suas ex-parceiras. Criar uma base baseada na confiança e na clareza é vital para o bem-estar emocional de ambos os parceiros.