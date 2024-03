Não limpe sua casa à noite! Aqui estão as razões

Manter a casa limpa é um dos conselhos mais populares para atrair riqueza para o lar, no entanto, pegar a vassoura e o pano de chão durante a noite para deixar tudo em ordem aparentemente não é a melhor ideia.

De acordo com as superstições mais conhecidas, o momento adequado para organizar a casa é de manhã, pois energeticamente estamos mais ativos, enquanto que fazer isso à noite pode atrair má sorte para o seu lar.

Por que não se pode varrer à noite?

Em alguns países da África, Europa e América Latina acredita-se que é um convite à má sorte varrer à noite.

É assim que na África Ocidental, varrer à noite é restrito, pois junto com a poeira, você também varrerá sua fortuna, o que só atrairia escassez para o seu futuro. Enquanto na Índia, afirmam que esse hábito de limpeza atrai má sorte. Na verdade, a prática afastaria a deusa Lakshmi, da abundância, juventude, beleza e boa fortuna, do lar.

Outra crença tem suas origens na Idade Média, quando as mulheres eram punidas e acreditava-se que, através da vassoura e aproveitando a escuridão da noite, elas se dirigiam a lugares sombrios e malignos. Por isso, acreditava-se que as únicas que usavam a vassoura durante a noite eram as bruxas.

Além da superstição, há também uma razão de saúde pela qual não é aconselhável realizar esse tipo de atividade à noite, segundo especialistas, pode trazer problemas de saúde devido à presença de partículas de poeira que podem ter consequências negativas no sistema respiratório. Por esse motivo, se houver pessoas em casa com problemas respiratórios, alergias ou asma, é melhor evitar fazer arrumações durante a noite.