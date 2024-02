Suco laxante natural te ajuda a lidar com o intestino preso

Frutas, legumes e verduras são fortes aliados na luta contra o intestino preso. Se você sofre com este problema e quer buscar uma alternativa para resolver estas questões, este suco natural pode ser um bom aliado.

Com apenas quatro ingredientes este suco, quando acompanhado dos devidos tratamentos médicos e nutricionais, pode ser um bom complemento para solucionar os problemas de intestino preso. Rico em fibras e ingredientes com propriedade laxativa, ele pode te ajudar a manter uma rotina mais saudável com idas ao banheiro espaçadas e bem equilibradas, acabando com episódios desconfortáveis de prisão de ventre.

Confira como preparar o suco

Para preparar este suco laxante natural você precisará dos seguintes ingredientes:

1 ameixa preta

½ mamão

1 colher de aveia em flocos

200ml de leite

Modo de preparo

Antes de iniciar o preparo do suco lembre-se de higienizar bem os alimentos que serão utilizados.

Corte a ameixa e o mamão e coloque no liquidificador com os demais ingredientes. Feito isso, bata até obter uma mistura homogênea. Após bater, sirva no copo de sua preferência e, se desejar acrescente mel ou açúcar para adoçar e gelo.

É importante lembrar que para preservar as propriedades naturais dos alimentos utilizados no preparo o suco deverá ser ingerido imediatamente. Desta forma, não é recomendado guardar o suco para tomar em outro momento.

Apesar de auxiliar no combate ao intestino preso, o suco sozinho não é um tratamento médico adequado à estas questões. Caso tenha problemas recorrentes de prisão de ventre ou questões de ordem intestinais, orientamos a buscar por um médico que poderá realizar o diagnóstico adequado a seu caso e seguir com o tratamento clínico mais indicado para sua situação.

