Suco natural caseiro capaz de te ajudar a ter uma boa noite de sono

Ter uma boa noite de sono é essencial para ter um dia produtivo e com energia suficiente para encarar os desafios do dia a dia. No entanto, com as rotinas cada vez mais agitadas alguns truques podem ser benéficos para garantir aquele descanso merecido durante a noite.

Neste ponto, sucos naturais com propriedades relaxantes podem ser benéficos para ajudar a ter uma noite de sono tranquila e revigorante. Lembramos que apesar de serem bons auxiliares os sucos por si só não são responsáveis pelo sono. É necessário manter uma rotina saudável e equilibrada, além de manter o acompanhamento de saúde em dia.

Caso você enfrente dificuldades para dormir, buscar o auxílio de um profissional de saúde pode ser determinante para sua situação. Lembre-se não se automedicar e procurar por ajuda.

Suco para te ajudar a ter uma boa noite de sono

Ingredientes:

2 rodelas de abacaxi

2 colheres de mel

1 maracujá

2 folhas de erva-cidreira

4 folhas de alface

Como preparar

Para preparar este suco de forma adequada será necessário seguir alguns passos.

Comece lavando as folhas de alface e erva-cidreira, depois pique e reserve.

Remova a polpa do maracujá e coloque no liquidificador junto das folhas de alface e erva-cidreira.

Corte o abacaxi em pequenos pedaços e junte aos demais ingredientes,

Acrescente o mel e 4 copos de água.

Bata até conseguir uma mistura homogênea.

Caso queira, coe o suco em uma peneira fina antes de servir no copo de sua preferência.

Se desejar, coloque gelo.

É importante lembrar que para aproveitar as propriedades das frutas e verduras utilizadas no suco é necessário consumir a bebida imediatamente após o preparo. Estes sucos quando armazenados perdem algumas de suas principais propriedades.

