Suco de uva com romã previne o envelhecimento precoce e tem vários outros benefícios

Refrescante e delicioso, o suco de uva com romã pode ser um bom aliado na busca por uma vida saudável. Repletas de nutrientes essenciais, estas frutas são ricas em propriedades antioxidantes e carregam potenciais benefícios para a saúde cardiovascular.

Quais os benefícios deste suco?

Com propriedades anti-inflamatórias naturais, a uva e a romã desempenham um papel importante ao auxiliar na diminuição de inflamações no organismo, ajudando na prevenção de doenças. Ambas também possuem antioxidantes capazes de retardar o processo de envelhecimento precoce e, graças a união de polifenóis, podem trazer diversos benefícios para o coração.

E não para por aí, já que tanto a uva quanto a romã possuem fibras dietéticas que ajudam na manutenção da regularidade intestinal e no funcionamento do sistema digestivo. Além disso, a romã também é rica em vitamina C, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico.

Apesar disso, é importante lembrar que por mais que sejam positivos, os efeitos deste suco não têm a finalidade de fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir visitas regulares ao médico. Em caso de sintomas persistentes, a visita a um profissional da saúde é indispensável.

Receita de suco de uva com romã

Para preparar este suco você precisará somente de 3 ingredientes:

2 xícaras de uvas (de preferência sem sementes);

1 romã grande;

Água filtrada.

Preparando as frutas:

Lave as uvas em água corrente e remova os pedaços do cacho e as sementes, caso existam;

Divida a romã ao meio;

Bata suavemente na casca da romã com uma colher, para ajudar a soltar as sementes;

Retire as sementes da casca e reserve.

Batendo o suco

Em um liquidificador coloque as uvas e as sementes de romã;

Acrescente 1 xícara de água e bata;

Ajuste a quantidade de água conforme desejado;

Para um suco sem resíduos de sementes, utilize uma peneira fina para coar;

Se preferir, coloque gelo ao servir.

Leia também: Suco natural de kiwi para quem quer ter uma pele maravilhosa e ainda cuidar do intestino

*Fonte: Radio Jornal